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فيديو| أجاي: «عندي عروض كتير.. لكني سعيد في الأهلي»

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فيديو| أجاي: «عندي عروض كتير.. لكني سعيد في الأهلي» فيديو| أجاي: «عندي عروض كتير.. لكني سعيد في الأهلي»

التحرير

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أكد النيجيري جونيور أجاي، نجم النادي الأهلي، على سعادته بفوز فريقه على في القمة 114، مشيرًا إلى أن الأحمر كان قادرًا على مضاعفة الأهداف.

وتحدث «أجاي» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عن مستقبله مع الأهلي، مؤكدًا على سعادته بتواجده في نادي كبير ضمن نخبة من أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا، كاشفًا عن امتلاكه لعروض احتراف كثيرة لكنه شغوف بالاستمرار لمواسم أخرى بالقلعة الحمراء.

وساهم «أجاي» في فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، في مبارة القمة 114، اليوم الإثنين، بإحرازه هدف، وصناعة آخر لوليدي لسليمان.

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التحرير

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