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الجهاز الطبي للزمالك يكشف عن إصابة طارق حامد

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الجهاز الطبي للزمالك يكشف عن إصابة طارق حامد الجهاز الطبي للزمالك يكشف عن إصابة طارق حامد

التحرير

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كشف الجهاز الطبي لنادي بقيادة طارق سليمان عن تعرض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشد في عضلة السمانة. 

وشارك طارق حامد في مباراة الأهلي التي أقيمت على الجيش ببرج العرب وتم إستبداله في الشوط الثاني

وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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أحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده 84 نقطة في المركز الأول، ونجح في إنهاء موسمه دون هزيمة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 66 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة.

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التحرير

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