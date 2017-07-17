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تطبيق برنامج تطوير الخدمات الحكومية في السويس

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مصراوي Masrawy

تطبيق برنامج تطوير الخدمات الحكومية في السويس

03:21 م الإثنين 17 يوليو 2017

تطبيق برنامج تطوير الخدمات الحكومية في السويس

اللواء أحمد حامد محافظ السويس

السويس - حسام الدين أحمد: 

استقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس، المهندس ماجد كمال مدير تطوير المشروعات الحكومية بوزارة التخطيط، لمناقشة آليات تحديث وتطوير المراكز التكنولوجية والانتقال من النظام اللامركزي إلى النظام المركزي.

وقال حامد خلال اللقاء: "إن تحديث أنظمة الربط الإلكتروني، سيساهم في تيسير الخدمات على المواطنين، وأوضح أنه سيتم إنجاز أعمال التطوير خلال شهرين، لتقديم خدمات حكومية للمواطنين في أسرع وقت وبجودة عالية".

وأشار المهندس ماجد كمال إلى أن الهدف من البرنامج هو تيسير الإجراءات الروتينية على المواطنين في طلب أو تقديم الخدمة في زمن قياسي، ومن مكان واحد، وتقليل خطوط تقديم الخدمة، وذلك عن طريق تقديم الطلب عبر الإنترنت من المنزل، وإمكانية الاستعلام عن الخدمة والتواصل مع الجهة عن طريق الإنترنت.

وأضاف كمال أن هناك 12 خدمة متاحة لتقديم "أون لاين" من خلال الشبكة العنكبوتية، وسيجري تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.

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