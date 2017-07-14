مصرع شاب وإصابة 11 في ثلاث حوادث طرق بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 11 آخرين في 3 حوادث تصادم، وانقلاب سيارات على طريقي "السويس – السخنة"، و"السويس – عيون موسى"، اليوم الجمعة، ونقل إسعاف السويس المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والمتوفي للمشرحة.

وتلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، إخطارًا بالحادث من إدارة تأمين الطرق بالحوادث الثلاث، وتبين أن الحادث الأول وقع بالكيلو 55 بطريق السخنة، عندما اصطدمت سيارة ملاكي يستقلها طبيب يدعى كريم صبحي، بسيارة نقل، بسبب عدم تقدير المسافات، وأسفر الحادث عن مصرع الطبيب.

وشهد طريق السخنة، إصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة الملفات قرب كمين سوميد، بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، وتسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية بالطريق لمدة زادت عن 20 دقيقة، ورفعت إدارة مرور السويس آثار الحادث.

بينما شهد طريق "السويس – عيون موسى" إصابة 2 في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلاها، وكان المصابين في طريقهما لأحدى القرى السياحية بعيون موسى.

وقالت الدكتورة عزيزة عبدالستار مدير مستشفى السويس العام، إن المصابين حالتهم مستقرة، باستثناء 3 حالات فقط تنوعت إصاباتهم ما بين كسور في الضلوع، ونزيف داخلي وكسر بالحوض، ونقلوا لوحدة العناية المركزة.