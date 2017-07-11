الخامس "علمي رياضة": "نفسي أكون ضابط.. وأنول الشهادة"

الشرقية - فاطمة الديب:

قال الطالب محمد محمود أمين حسين، الخامس مكرر ضمن أوائل الشهادة الثانوية العامة عن شعبة "علمي رياضة"، إن أمنيته حاليًا باتت تتمثل في دخول كلية الألسن؛ نظرًا لتفوقه في اللغات، أو الالتحاق بكلية الشرطة؛ لإنصاف الحق والعمل على رفعة الدولة "نفسي أبقى ضابط وأنول الشهادة في حب مصر".

ووجه محمد، في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "انت عملت اللي عليك بس ياريت تهتم بالكيف شوية أكتر من الكم".

وقال إنه كان يتوقع أن يأتي ضمن قائمة الأوائل، وكان ينتظر مكالمة الوزير طوال اليوم، مشيرًا إلى أن نظام "البوكليت" نظام جيد، إلا أن منظومة التعليم بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، حتى نصبح مثل العديد من الدول المتقدمة.

وحصل الطالب "محمد محمود أمين حسين" من قرية "شيبة" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على المركز الخامس مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، شعبة أدبي، بمجموع 406.5 درجة.​