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حسام حسن يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين

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حسام حسن يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين حسام حسن يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين

التحرير

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قرر حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، الاستغناء عن 6 لاعبين قبل بدء الموسم الجديد، وذلك لإعطائهم الفرصة كاملة للانتقال لأى ناد أخر.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين استغنى عنهم المدير الفني للمصري كالتالي: «رمزى صالح - هيرمان كواو - سيد حمدى - أحمد قطاوى - محمد رفاعى وايا - أحمد فوزي».

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يذكر أن مسئولى المصرى تعاقدوا مع 10 لاعبين حتى الآن للموسم الجديد وهم: «مروان رمضان - محمد مصطفى شطة - أيمن رضا - عبد الناصر "دى ماريا" - مصطفى على - أحمد عبد الموجود - محمد منتصر - شيخ أحمد موكورو - عمر كمال عبد الواحد - محمود السيد».

الجدير بالذكر أن الفريق البورسعيدي استطاع أن يحصد المركز الرابع  في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة.

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التحرير

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