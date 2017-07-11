اعتماد حركة تنقلات جديدة في الجهاز التنفيذي بالإسماعيلية

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استصدار قرار من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية رقم 301 لسنة 2017 بتكليف علاء رشاد محمد حفني بتولي رئاسة مركز و مدينة أبو صوير لمدة عام واحد.

كما أصدر القرار رقم 302 لسنة 2017 بتكليف سامي أحمد فؤاد حسن علام، بتولي رئاسة مركز و مدينة القنطرة غرب لمدة عام واحد، وأصدر القرار رقم 303 لسنة 2017 بتكليف عماد محمد أحمد يوسف برئاسة حي ثالث لمدة عام واحد، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذة القرارات وكل مايتضمنها اعتبارًا من تاريخ صدورها.

واستقبل محافظ الإسماعيلية القيادات الجديدة في حضور المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسعيد فرج نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وحسن بشير نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ووالمهندس عبدالحميد عامر نائب رئيس حي ثالث.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على ضرورة مضاعفة حجم العمل وبذل أقصى الجهود في التعامل مع الملفات الخاصة بقضايا المواطنيين والمشكلات الجماهيرية، ووضع ملف منظومة النظافة العامة على رأس أولويات العمل والمتابعة الميدانية والتفاعل والتواصل مع المواطنيين.