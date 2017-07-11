الاستثمار توقع اتفاقية لدعم الشركات الناشئة بـ 10 مليون جنيه

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وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاقية مع أحمد الألفى، مؤسس شركة فلات 6 لابز، وشركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار ممثلة فى كل الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، وحسن العطاس، عضو مجلس إدارة الشركة، و أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، وذلك للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الهدف من توقيع اليوم هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال تشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال الشباب في مشروعاتهم والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتكافؤها للشباب المصري في جميع المحافظات من أجل تحقيق النمو الاقتصادى وزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن هدف الوزارة هو مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة، فى ظل حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبار وصغار وتقديم الدعم الفن والمادي لهم.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على دعم مشروعات الشباب، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الشباب والذين يمثلون نحو 50 % من سكان مصر، مؤكدة أن هناك أولوية لدى الوزارة لدعم المشروعات الناشئة للشباب، فى ظل إطار تشريعي يسهل على المستثمر الصغير.

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وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يأتى بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية التى تقدم تمويل يصل إلى 2 مليون دولار إلى "فلات 6 لابز"، والصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال، حيث تستثمر شركة "فلات 6 لابز" والتي ستستثمر في حوالي 100 شركة مصرية ناشئة، وتسعى إلى دعم 300 من رائدي الأعمال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيدة بدعم الصندوق السعودى للتنمية للمستثمر الصغير خلال الفترة الماضية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم تخصيص شباك خاص لرواد الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، موضحة أن التمويل وحده لن يكفى لدعم المستثمر الصغير لذلك سيتم العمل على توفير تدريب له وتنمية المهارات بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن أول مبادرة ستقوم بها بعد انضمامها لعضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعى هو تنمية مهارات المستمر الصغير.