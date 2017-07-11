مروان: الإجراءات الاقتصادية حققت فائضًا للدولار والجنيه بدأ يستعيد عافيته

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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المشاكل التى تصدى لها كل من البرلمان والحكومة طوال الفترة الماضية، هى مشاكل مزمنه منذ فترات طويلة.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، فى رده على سؤال متعلق بإرتفاع الأسعار فى الشارع المصرى، نتاج الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها من قبل الحكومة ومباركة البرلمان، مشيرًا إلى أن ما تم اتخاذه بشأن الإجراءات الإقتصادية، هى خطوات إصلاحية لصالح الدولة المصرية، قائلاً: «نتائج هذه الإجراءات أدت لوجود فائض بالدولار والجنية بدأ يستعيد عافيته وثقة المؤسسات الدولية بدأت تزداد».

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ولفت مروان إلى أن المؤشرات تؤكدا على أنها إيجابية وفى صالح الدولة المصرية، وأننا نسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى الجميع يدرك أن مثل هذه الإجراءات بها من المرارة ولكنه ضرورية وستؤدى لنتائج إيجابي