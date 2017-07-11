وزير التموين: غلق باب تحديث بيانات البطاقات 15 يوليو الجاري

كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المقرر غلق باب تحديث بيانات البطاقات التموينية في الـ 15 من يوليو الجاري، وذلك عقب انتهاء المهلة المقررة، والتي استهدفت تحديث بيانات 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة تموين.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت إشارة البدء لعملية تحديث بيانات البطاقات التموينية لما يُقرب من 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة أبريل الماضي.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد مهلة استكمال تحديث بيانات البطاقات التموينية للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم النقدي حتى 15 يوليو المقبل.

وتقتصر عملية تحديث البيانات على الأفراد الذين يُطبع لهم عبارة "من فضلك حدث بياناتك" على فاتورة استلام السلع التموينية من منافذ التموين.

ويتم تحديث البيانات من خلال الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة في مكاتب التموين والمكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أو عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية "www.tamwin.com.eg".

يُشار إلى أنه تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين، وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.