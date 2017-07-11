«أزارو»: سعيد بحديث البدري.. وبمشاركتي في أول مران مع الأهلي

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أعرب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، أمس الاثنين.

وأكّـد أزارو أنه أنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة، وأنه حضر إلى القاهرة ومعه جميع متعلقاته من أجل الإقامة الدائمة بمصر، وللتركيز مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وعبّـر أزارو عن سعادته بالاستقبال الحافل من جانب جميع لاعبي الأهلي، قبل المران الأول مع الفريق، والذي اعتبره بمثابة دفعة قوية له في بداية انطلاقته مع الفريق، بسبب هذه الروح الطيبة من جميع اللاعبين.

وأوضح المهاجم المغربي أن هناك جلسة سريعة جمعته بالمدير الفني للفريق، حسام البدري، تحدث معه خلالها عن ثقته في إمكانياته كمهاجم مميز، وآماله أن يكون إضافة قوية للفريق في المرحلة المقبلة وهو ما أسعده كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون الظهور الأول له مع الفريق في البطولة العربية، وتمنى أن يكون على قدر ثقة الجميع فيه وفي إمكانياته، وأن يثبت نفسه مع الفريق سريعـًا، مضيفـًا أن كل الأجواء في الأهلي تحفّـز اللاعبين على التألق والتميز، وهو ما يسعى إليه خلال الفترة القادمة.

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وعن سعيه للمنافسة على لقب «الهدّاف»، قال مهاجم الأهلي الجديد إن ما يشغل تفكيره في المقام الأول هو المساهمة مع زملائه في الفوز قبل البحث عن أي ألقاب شخصية، وأن يكون الأداء جماعيـًا، خاصة إن هذا ما يميز الأهلي، وإنه يثق في قدرته على تحقيق الألقاب مع الفريق.

وأضاف اللاعب المغربي، أنه يعلم صعوبة المنافسة مع مهاجمي الفريق، ولكنه جاهز لها، وأنها ستكون في إطار من الروح الرياضية، وفي مصلحة الفريق بشكل عام.

وشدد أزارو على أن أمنيته، مع الأهلي هذا الموسم، أن تكون انطلاقته قوية ويتمكن من المساهمة مع زملائه في إحراز لقب البطولة العربية ودوري الأبطال الأفريقي.

وأتم: «تابعت مباراة القطن الكاميروني الأخيرة للأهلي، وشاهدت سحر جماهير الأهلي في المدرجات، وتشجيعهم، ومؤازرتهم اللاعبين، وأتمنى أن أكون مصدرًا لفرحتهم، مع زملائي، وتحقيق كل ما يتمنوه».