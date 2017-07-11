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الجبلاية لجماهير الزمالك: أفقدتونا متعة كرة القدم

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أدان اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، سلوك بعض جماهير نادي ، خلال مباراة الفارس الأبيض وأهلي طرابلس، التي أقيمت مؤخرًا على الجيش في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، بدوري أبطال أفريقيا. 

وقال اتحاد الكرة خلال بيانه، الذي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على رفضه التام لسلوك بعض الجماهير في مباراة الزمالك وأهلي طرابلس، ويأتي موقف الاتحاد، بوصفهم قلة على اعتبار أن الجماهير هي التي تمنح اللعبة الشعبية الأولى في العالم بهجتها ومتعتها الحقيقية، وليس بتصرفات تجلب الخراب والدمار على المنشآت الرياضية وتحول مباريات كرة القدم من المتعة إلى ساحات من العتمة".

وأضاف الجبلاية خلال البيان: "اتحاد الكرة يرفض هذا السلوك المشين من هذه القلة ليؤكد أن مثل هذه النوعيات التي أتت بهذه التصرفات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب على الغالبية العظمى من جماهير الكرة المصرية التي ضربت أروع الأمثلة في التشجيع الحضاري لمنتخبات بلادها الوطنية ولفرق أنديتها المختلفة على كافة الأصعدة".

وتابع البيان: "يؤكد الاتحاد أن تلك التصرفات السلبية لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن سلوكيات الشعب المصري المتحضر، ولن تنال من عزيمة الاتحاد في المضي قدما نحو إعادة الجماهير المصرية إلى مكانها الطبيعي في مدرجات كرة القدم، لتشيع البهجة والسعادة مرة أخرى في عالم كرة القدم المصرية".

واختتم قائلا: "الاتحاد يثق تمامًا في أن جميع الأجهزة المعنية تشاركه النظرة نفسها تجاه جماهير الكرة الحقيقية والمخلصة، وأن خروج قلة بهذه التصرفات غير المقبولة لا يمكن مواجهته إلا بالقانون، وليس بعقاب الجماهير كلها".

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الجدير بالذكر، أن الزمالك ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام أهلي طرابلس، ليصعد اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس، إلى دور الربع نهائي.

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