أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تعرفي على فوائد ماء الورد للبشرة.. منها "يقي من حبوب الشباب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرفي على فوائد ماء الورد للبشرة.. منها "يقي من حبوب الشباب"

01:07 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

تعرفي على فوائد ماء الورد للبشرة.. منها "يقي من ح

 كتب - هشام عواض:

تستخدم النساء ماء الورد في الطعام وأضافتها لماء الشرب، وأيضاً في الاستخدامات التجميلة، ولها فوائد كثيرة للبشرة ونضارتها.

وماء الورد له خصائص تجعله قادرًا على تنعيم البشرة وعلاج العديد من المشاكل التي تتعرض لها، ونذكر أهم الفوائد بحسب موقع "refinery29".

- يمتلك ماء الورد خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم والتخفيف من احمرار البشرة والحفاظ على نظافتها.

- ماء الورد من أفضل المطهرات الطبيعية ويفيد في إزالة الزيوت والشحوم والأوساخ المتراكمة داخل مسام الجلد ويساعد على الوقاية من البثور وحبوب الشباب.

- يمتلك ماء الورد القدرة على إغلاق مسام الجلد المفتوحة لذلك ينصح باستخدامه بعد حمام البخار حيث يساعد على تضييق الشعيرات الدموية ويقلل من احمرار وبقع الجلد.

- يساعد ماء الورد على تحسين المزاج العام والتخلص من التوتر والأرق وتحسين عادات النوم.

- وضع ماء الورد على الوجه قبل النوم يساعد في التخلص من الشوائب التي تجمعت على البشرة طوال اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 6 أطعمة تساعدك في الحصول على بشرة نقية ونضرة

    هو وهي

إعلان

e4e116bd53.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية

خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية

خبير باليونيسيف: السوريون لا يطلبون سلعا ولا أدوية بل كتبا مدرسية

مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا

مرصد الإفتاء يستنكر مقتل وإصابة 110 بمخيم للنازحين فى نيجيريا

فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات

فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز القطارات