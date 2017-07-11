تعرفي على فوائد ماء الورد للبشرة.. منها "يقي من حبوب الشباب"

تعرفي على فوائد ماء الورد للبشرة.. منها "يقي من ح

كتب - هشام عواض:

تستخدم النساء ماء الورد في الطعام وأضافتها لماء الشرب، وأيضاً في الاستخدامات التجميلة، ولها فوائد كثيرة للبشرة ونضارتها.

وماء الورد له خصائص تجعله قادرًا على تنعيم البشرة وعلاج العديد من المشاكل التي تتعرض لها، ونذكر أهم الفوائد بحسب موقع "refinery29".

- يمتلك ماء الورد خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التخلص من البكتيريا والجراثيم والتخفيف من احمرار البشرة والحفاظ على نظافتها.

- ماء الورد من أفضل المطهرات الطبيعية ويفيد في إزالة الزيوت والشحوم والأوساخ المتراكمة داخل مسام الجلد ويساعد على الوقاية من البثور وحبوب الشباب.

- يمتلك ماء الورد القدرة على إغلاق مسام الجلد المفتوحة لذلك ينصح باستخدامه بعد حمام البخار حيث يساعد على تضييق الشعيرات الدموية ويقلل من احمرار وبقع الجلد.

- يساعد ماء الورد على تحسين المزاج العام والتخلص من التوتر والأرق وتحسين عادات النوم.

- وضع ماء الورد على الوجه قبل النوم يساعد في التخلص من الشوائب التي تجمعت على البشرة طوال اليوم.