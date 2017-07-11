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1801 طلب تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة في قنا

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مصراوي Masrawy

1801 طلب تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة في قنا

12:33 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

1801 طلب تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة في قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، استمرار لجان تلقي طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، من قبل المواطنين بالوحدات المحلية بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح ، بتحقيق مصلحة الدولة والمواطن معًا، من خلال استرداد الدولة لأملاكها المنهوبة، وتقنين أوضاع الجادين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة من المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين وضع اليد لأراضي أملاك الدولة (زراعة – مبان) بنطاق المحافظة، 1801 طلب بمساحة 3 آلاف فدان زراعة، ومساحة 102148 مترًا مربعًا مبان، مشيرًا إلى أن مركز قوص، تلقي 68 طلبًا لتقنين أملاك الدولة على الأراضي الزراعية بمساحة 472 فدانًا، وبمركز نقادة 386 طلب زراعة، ومبان منها 198 فدان زراعة و35800 متر مربع مبان، بينما تلقى مركز أبوتشت 90 طلبًا على مساحة 38 فدان زراعة، و27451 متر مربع مبان، وفي قفط تلقى مسئولي الوحدة المحلية 90 طلبًا، منها 397 فدان زراعة، و10885 م 2 مبان، أما مركز قنا بلغ إجمالي الطلبات المقدمة من الأهالي فيه 687 طلبًا منها 2252 فدان زراعة و 28012 م2 مبان.

وأصدر محافظ قنا القرار رقم 336 بشان تقنين أوضاع اليد علي أراضي أملاك الدولة بقنا.

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