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المنيا تناقش مشاكل المشروعات المتعثرة.. والمحافظ يطالب بانتهائها

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مصراوي Masrawy

المنيا تناقش مشاكل المشروعات المتعثرة.. والمحافظ يطالب بانتهائها

12:08 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

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المنيا - ريمون الراوي : 

عقد عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الموحدة للمحافظة ومشاكل المشروعات المتعثرة لمحاولة حلها وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذها بصورة جادة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، عملية طرح خمسة كباري بمركز ملوي، والمشاكل الخاصة بمركز الصيانة الرئيسي بالمحافظة، ومنظومة النظافة، ومشاكل المقايسات الخاصة بالمباني والإنشاءات الحكومية، للانتهاء منها في أقرب وقت، والبدء الفوري في التشغيل، ومنها مجمع مصالح بني مزار.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع عددًا من مشاكل الميزانية المخصصة لإدارة المرور بالمحافظة، مؤكدًا على مساندة ودعم إدارة المرور في كل ما تحتاجه من أجل تحقيق أفضل معدلات الانضباط المروري بالشارع المنياوي، وتطوير كافة الخدمات المرورية التي تُقدم للمواطنين.

وطالب المحافظ بتحديد جدول زمني للانتهاء من جميع المشروعات المتعثرة، ومن ضمنها مبنى المحافظة الجديد، كما وجه رؤساء المراكز والمدن للبدء في طرح أية إنشاءات استثمارية بالمحافظة حتى تُدر دخلاً يُسهم في عملية التنمية.

حضر الاجتماع، اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير إدارة المرور بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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