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​مساعد وزير الداخلية: 65% الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة وهذه مواعيد القبول

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مصراوي Masrawy

​مساعد وزير الداخلية: 65% الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة وهذه مواعيد القبول

12:03 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

​مساعد وزير الداخلية: 65% الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة وهذه مواعيد القبول

كتب – علاء عمران: 

وافق اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة بمجموع 65% لهذا العام الدراسي 2017 - 2018، أو العام السابق 2016، على أن يكون المتقدم مقيدا خلال العام الدراسي الماضي بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات.

وقال اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - فى مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف كبير المعلمين، واللواء خالد فوزى مساعد رئيس الأكاديمية وقادة الأكاديمية - إنه تقرر أن تبدأ كلية الشرطة في تلقى طلبات الالتحاق ابتداء من 25 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل؛ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وأوضح أنه بالنسبة لكل من طلبة الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد، فسيكون التقدم إلى مكتب التنسيق بعد الاطلاع على شهادة المؤهل، ومن خلال الأكاديمية وليس موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

ونوه اللواء العمري بأن استمرار التقدم إلى الكلية من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، يهدف إلى التيسير على المواطنين، خاصة المقيمين بالوجهين القبلي والبحري، فضلا عن حماية المتقدمين للكلية من الوقوع ضحايا لبعض الأشخاص الذين يقومون بشراء ملفات التقدم للالتحاق بالكلية وبيعها في السوق السوداء، أما الحاصلون على الثانوية العامة من الخارج وحاملو الشهادات الأجنبية فسيتقدمون بأوراقهم إلى مكتب التنسيق مباشرة.

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