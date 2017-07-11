اليوم عدد سكان مصر يصل 93.33 مليون نسمة

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الكثافة السكانية خلال العام الحالي إلى 92.4 نسمة لكل كيلو متر مربع، مقابل 71.5 نسمة/كم2 عام 2006، لمشيراً إلى ارتفاع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (وفقا لاخر تعداد سكاني) إلى 76.1 مليون نسمة فى بداية عام 2009.

وأوضح جهاز الإحصاء فى بيان له اليوم،الثلاثاء، أن عدد السكان استمر فى الارتفاع ليصل إلى حوالى 92.1 مليون نسمة فى بداية العام الجارى، بزيادة قدرها 19.3 مليون نسمة عن بيانات أخر تعداد (51% ذكور،49% إناث بنسبة نوع 104.1 ذكر لكل 100 أنثى )، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان 93.332 مليون نسمة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2017.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها حوالى 9.6 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددًا في السكان، حيث بلغت 173 ألف نسمة فى مطلع العام الجاري، لافتًا إلى أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية ( أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 31.3%.

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وأضاف الجهاز أن نسبة السكان من كبار السن (65 سنة فأكثر) بلغت نحو 4.3% فقط فى بداية عام 2017، فى حين بلغت نسبة سكان الحضر حوالى 43%، مقابل 57% لسكان الريف، موضحاً أن معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية بلغ 54.9% فى يناير الماضي، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 54.9 فرد.

كما ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 66.5 سنة عام 2006 إلى 70.8 سنة عام 2017، وللإناث من 69.1 سنة عام 2006 إلى 73.6 سنة عام 2017.