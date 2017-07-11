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تيلرسون يتوجه اليوم إلى قطر في إطار جولة في المنطقة لحل الخلاف الخليجي

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مصراوي Masrawy

تيلرسون يتوجه اليوم إلى قطر في إطار جولة في المنطقة لحل الخلاف الخليجي

11:37 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

تيلرسون يتوجه اليوم إلى قطر في إطار جولة في المنطقة لحل الخلاف الخليجي

الكويت - (د ب أ):

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار جولة إقليمية تهدف إلى حل الأزمة الخليجية.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن جولة تيلرسون التي تشمل الكويت والدوحة والرياض تهدف إلى "بحث الجهود المتواصلة لخلال النزاع الخليجي".

وكان تيلرسون وصل أمس إلى الكويت، ولاحقا ناشدت الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا كافة الأطراف لسرعة احتواء الأزمة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.

وأعربت الدول الثلاث عقب اجتماع مشترك عقده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي مع تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء أمس عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة.

ويلتقي تيلرسون في الدوحة اليوم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

ومن المقرر أن يتوجه إلى يوم غد.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو الماضي مقاطعة قطر، وطالبتها بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الإرهاب. وأرسلت الدول المقاطعة قائمة مطالب للدوحة إلا أن الرد القطري عليها كان سلبيا.

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