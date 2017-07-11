خروقات جديدة لهدنة جنوب سوريا

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأن خروقات جديدة حدثت لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في جنوب غرب سوريا ظهر أمس الأول الأحد.

وأشار المرصد إلى أنه رغم استمرار الهدنة الأمريكية الروسية الأردنية في محافظات السويداء والقنيطرة ودرعا، فقد حدثت خروقات جديدة في مناطق ضمن هذه المحافظات. وقد سُمع دوي انفجارات في مدينة درعا ليل الاثنين/الثلاثاء تبين أنها ناجمة عن سقوط قذيفتين أطلقتهما القوات الحكومية على منطقتين في درعا البلد بمدينة درعا، في حين استمرت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات أحمد العبدو وجيش أسود الشرقية المدعمة من قبل التحالف الدولي من جهة أخرى على محاور في ريف السويداء المحاذي لريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت معارك عنيفة في هذه المحافظات.

ولم يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن المرصد كان نقل عن مصادر موثوقة أن الاتفاق يتضمن نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف إطلاق النار في المحافظات الثلاث، وتجهيز البنى التحتية لعودة اللاجئين السوريين تباعاً من الأردن، وإجراء انتخابات مجالس محلية يكون لها صلاحيات واسعة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار.

وكانت اتفاقات مماثلة في مناطق بسوريا قد فشلت في وقف القتال لفترات طويلة.