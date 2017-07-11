حماس: نتوقع المزيد من "الخطوات الإيجابية والمسؤولة" من مصر تجاه غزة

غزة - (د ب أ):

قالت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع المزيد من "الخطوات الإيجابية" من مصر تجاه قطاع غزة بعد مباحثات أجراها وفد من الحركة في القاهرة قبل أيام.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن وفدها إلى مصر عاد أمس الاثنين إلى قطاع غزة "بعد أن أنهى زيارة موفقة إلى جمهورية مصر الشقيقة أجرى خلالها عدة مباحثات مع المسؤولين المصريين حول المواضيع الفلسطينية والقضايا المتعلقة بقطاع غزة".

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الوفد قوله إنه "تم خلال هذه اللقاءات استكمال المباحثات التي أجراها وفد الحركة الشهر الماضي في القاهرة، حيث لمس الوفد جدية مصرية في التعاطي مع المواضيع المطروحة ونوايا صادقة للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة".

وبحسب البيان، توقع المصدر أن "تتخذ مصر المزيد من الخطوات الإيجابية والمسؤولة خلال المرحلة القادمة في هذا الاتجاه بما يخفف من معاناة شعبنا الفلسطيني ويعزز من صموده".

وأكد المصدر، في حماس، حرص الحركة وسعيها الحثيث لتطوير العلاقة مع مصر واعتبارها علاقة استراتيجية تتقدم يوما بعد يوم.

وكان وفد حماس الأخير إلى مصر ترأسه عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى وضم للمرة الأولى ممثلين من اللجنة الإدارية الحكومية التابعة للحركة في قطاع غزة ضم عدة وزارات.

وسمحت السلطات المصرية منذ فترة بضخ كميات شبه يومية من الوقود مدفوع الثمن إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع للتخفيف من حدة أزمة عجز الطاقة التي يعانيها منذ سنوات.