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السومرية العراقية تزعم مقتل زعيم داعش

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مصراوي Masrawy

السومرية العراقية تزعم مقتل زعيم داعش

10:49 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

السومرية العراقية تزعم مقتل زعيم داعش

أبو بكر البغدادي

القاهرة – (مصراوي):

زعمت موقع قناة السومرية العراقية، الثلاثاء، أن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي قتل.

ونقلت موقع القناة عن مصدر محلي في محافظة نينوى، الثلاثاء، قوله إن تنظيم داعش أعلن في بيان مقتضب جدا عن مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وتحدث عن قرب إعلان اسم "خليفته الجديد".
وقالت إن التنظيم دعا مسلحيه إلى مواصلة ما سماه "الثبات في المعاقل".

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز"، إن تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا جدا عبر ماكنته الإعلامية في مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، يؤكد مقتل زعيمه البغدادي دون تحديد أي تفاصيل اخرى".

وأضاف أن "الإعلان كان متوقعا بعد رفع حظر الحديث العلني عن مقتل البغدادي في القضاء قبل يومين".

ولم ترد أنباء على أي من المنصات التي يستخدمها داعش، على رأسها وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم.

كما أن موقع مجموعة سايت الاستخباراتية لم يذكر أي شيء عن مقتل البغدادي.

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مصراوي Masrawy

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