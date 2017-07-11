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"بحوث الإلكترونيات" يختبر عصا ذكية على الأطفال فاقدي البصر

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مصراوي Masrawy

"بحوث الإلكترونيات" يختبر عصا ذكية على الأطفال فاقدي البصر

11:03 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

كتب- محمد قاسم:

زار وفد من معهد بحوث الإلكترونيات، "مؤسسة صناع مستقبل " لدراسة مدى إمكانية تطوير عصا إلكترونية ناطقة للأطفال فاقدي البصر بالمؤسسة؛ بهدف دمجهم في الحياة العادية، والتفاعل مع الآخرين.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة الاهتمام برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الدكتورة محمد رئيس مجلس أمناء المؤسسة إلى أنه تم تصميم هذا النموذج كمخرج من مشروع "تصميم جهاز بصرى للمكفوفين "، موضحة أنه تم اختبار العصا الذكية الإلكترونية على مجموعة من الأطفال فاقدي البصر بالمؤسسة بمختلف المراحل التعليمية لتقييمها.

وأضافت أن العصا الإلكترونية بها العديد من المزايا، منها: دعم الوصف الصوتي باللغة العربية، وخاصية الاهتزاز في حالة وجود عوائق، ورؤية الحواجز والعوائق حتى 4 مترات، وريموت لسهولة الوصول إليها من خلال إشارة صوتية.

وطالبت الشركات الخاصة والمصانع المحلية بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات من أجل دعم وإنتاج هذا المنتج المحلي الذي يفوق العصا التقليدية، مشيرة إلى أنه إضافة جديدة للمجتمع المدني، فضلاً عن أنه يخدم أكثر من مليون فاقد بصر بمصر.

يذكر أن الوفد يضم كل من الدكتور محمود فخر الدين أستاذ بقسم الحاسبات والنظم تخصص الهندسة الطبية، والباحثة المساعدة آيات ندا بالمعهد.

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مصراوي Masrawy

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