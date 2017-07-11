وزير الزراعة: توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب من خلال مبادرة القرية المنتجة
وزير الزراعة: توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب من خلال مبادرة القرية المنتجة
10:08 ص الثلاثاء 11 يوليه 2017
الدكتور عبدالمنعم البنا من مبادرة القرية المنتجة
بنها - (أ ش أ):
أطلق الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة مبادرة القرية المنتجة بهدف تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلي قرية منتجة، منوها بأنها ستوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل في منتجات التصنيع الغذائي والألبان.
وقال وزير الزراعة - خلال زيارته لمدينة القناطر الخيرية يرافقه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء- إن المبادرة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وخلق فرص عمل للشباب والتقليل من الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع المحافظات تجميع فرص العمل وتحديد المستهدفين منها وعقد برامج ودورات تدريبية عن المشروعات الغذائية وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم للشباب لمساعدتهم في اقامة المشروعات.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلي أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على إطلاق مشروع البتلو بالمحافظات ابتداء من شهر يوليو الجاري، مؤكدا أن المشروع متاح للشباب والمزارعين ويتم التقدم له من خلال وحدات بنك التنمية الزراعية وإدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية الزراعية .
وأكد البنا أن الوزارة سوف تقدم قروضا بفائدة 5% متناقصة وسيتم تقديم 75% من قيمة المشروع للمتقدمين والأعلاف المدعمة لحين الوصول إلي مرحلة التسمين ...مضيفا أنه سيتم التنسيق مع وزير التموين لتسويق المنتجات من المربين للعمل على زيادة المعروض من اللحوم المدعمة للمواطنين وبأسعار مخفضة.
وطالب الوزير المحافظين بتسهيل وتيسير إجراءات التقدم لتوفير فرص عمل للشباب والعمل على زيادة الإنتاج الحيواني بالقرى.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي يوجه بإنشاء كيانات جديدة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج
-
السيسي يكلف الحكومة بنقل منشآت صناعة الجلود إلى الروبيكي
-
السيسي يوجه بتحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين دعمًا للفلاح
-
حظر التجول في عدة مناطق برفح والعريش بداية من غد الإثنين
إعلان
إعلان