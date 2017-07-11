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فيديو| ميدو: نجاح أي مدرب مع الزمالك حاليا «مستحيل»

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فيديو| ميدو: نجاح أي مدرب مع الزمالك حاليا «مستحيل» فيديو| ميدو: نجاح أي مدرب مع الزمالك حاليا «مستحيل»

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن المشاكل التي يعاني منها  حاليًا «قديمة»، مؤكدًا أن النجوم الكبار يصنعون الفارق في مثل هذه الحالات.

وأضاف ميدو، خلال مدخلة هاتفية، بحلقة أمس الإثنين، لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن معروف يوسف، كان أفضل لاعبي الفريق الأبيض في لقاء أهلي طرابلس، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي، عليه أن يتعاقد الزمالك مع مدير فني جديد مع بداية الموسم، ومنحه الوقت الكافي والاستقرار.

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وتابع مهاجم الوطني السابق، «لا يوجد فريق كرة يبحث عن البطولات يقوم بتغيير 5 مدربين في موسم واحد، ونجاح أي مدرب في ظروف الزمالك الحالية مستحيل».

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التحرير

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