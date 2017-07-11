ريهام سعيد: «أبارك من قلبي لكل أب وأم شهيد»

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قالت الإعلامية ريهام سعيد، مساء أمس الإثنين، إنها لن ترتدي السواد على الشهداء، ولن تتخلى عن ابتسامتها أثناء الحديث عنهم، فهم في مكان أفضل.

ووجهت ريهام، في برنامج «صبايا الخير»، عبر فضائية «النهار»، رسالة إلى أهالي الشهداء، موضحةً فيها أن عدم عرض وسائل الإعلام لصور أو تقارير عن الشهداء وأمهاتهم ليس تقصيرًا منها ولكن حتى لا يفرح أعدائهم فيهم، وهم على باطل، لافتةً إلى أنه بالرغم من ذلك تجدهم في فيديوهاتهم التي يبثونها على قتلاهم فرحين بهم.

وتابعت أنها تبارك لكل أم ولكل أب شهيد من قلبها، فهي تعلم أنه موقف صعب على كل أم أن يستشهد ابنها وأن تقوم بدفنه، قائلةً: «الضنا غالي بجد، لكن يتقالها يا بختك دول ماتوا ببدلة الشرف والعزة، وأكيد كانوا مبتسمين».

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وحيّت «ريهام» القوات المسلحة على صمود رجالها، مؤكدةً أننا لن نتضايق بل سنرفع رؤوسنا عاليا، ونفتخر بهؤلاء الرجال الذين اختارهم الله، ليحافظوا على هذه البلاد، ويظلوا دائمًا في ظهرنا، قائلةً: «جيش مشرف نفتخر به، وأعلم تماما أن زملائهم على الحدود مصرين على أن يثأروا للذين استشهدوا منهم».

واستطردت: «أقول هذا وأنا لست بعيدة عن ما يحدث فنجلي سيدخل الجيش عن قريب وأعلم جيدا أنني سأكون فى غاية القلق عليه لكنه شرف، وفي وسط ما يمر به الجيش فهو يشارك في المشروعات المختلفة ويساهم فى تقدم البلاد ويعطي التصاريح ويقدم المساعدة لمن يحتاجها ويقدم أولاده فداءً للوطن».