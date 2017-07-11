مثل هذا اليوم| قصف الإسكندرية.. إسبانيا تفوز بكأس العالم.. وفاة محمد عبده

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حمل هذا اليوم 11 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1882 - الأسطول الإنجليزي يقصف الإسكندرية ويدمر قلاعها

في الحادي عشر من يوليو لعام 1882، قصف الأسطول الإنجليزي، مدينة الإسكندرية ودمر قلاعها، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء، واضطر أحمد عرابي إلى الانسحاب بقواته إلى كفر الدوار وإعادة تنظيم جيشه.

2008 - الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية

في مثل هذا اليوم الحادي عشر من يوليو عام 2008، تم الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، لتكون الحكومة الأولى بعهد الرئيس ميشال سليمان، وذلك لتطبيق بقية اتفاق الدوحة.

وأدارت الحكومة العملية الانتخابية للبرلمان لدورة عام 2009 والتي أجريت بتاريخ 7 يونيو 2009، وبعد الانتخابات استمرت الحكومة بتصريف الأعمال لفترة خمسة شهور وذلك بسبب خلافات عدة سبقت تشكيل الحكومة الجديدة. وانتهت أعمال الحكومة في 9 نوفمبر 2009 عندما أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة.

2010 - منتخب إسبانيا يتوج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه

فاز منتخب إسبانيا على نظيره الهولندي 1-0، في نهائي كأس العالم لكرة القدم وتوج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخه، في مثل هذا اليوم عام 2010، وسجل هدف المباراة اللاعب أنييستا في الدقيقة 116 من الشوط الإضافي الثاني.

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وأصبحت إسبانيا، التي أحرزت لقب بطلة أمم أوروبا في 2008 للمرة الثانية في تاريخها، ثامن منتخب يفوز باللقب العالمي منذ الدورة الأولى لبطولة كأس العالم في 1930، بعد البرازيل (خمس مرات)، وإيطاليا (أربع مرات)، وألمانيا (ثلاث مرات)، والأرجنتين والأوروجواي (مرتان)، وإنجلترا وفرنسا (مرة واحدة).

مواليد هذا اليوم

1274 - الملك روبرت الأول، ملك اسكتلندا.

1767 - جون كوينسي آدامز، رئيس الولايات المتحدة.

1832 - خاريلاوس تريكوبيس، رئيس وزراء اليونان.

1916 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

1920 - يول براينر، ممثل أمريكي.

1930 - الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح، وزير كويتي سابق.

1934 - جورجو أرماني، مصمم أزياء إيطالي.

1958 - هوجو سانشيز، لاعب كرة قدم مكسيكي.

1959 - ريتشي سامبورا، مغني أمريكي.

1966 - جريج جرونبرج، ممثل أمريكي.

1970 - جستين تشامبرس، ممثل أمريكي.

1972 - فهد توفيق الهندال، كاتب وناقد كويتي.

1979 - سوسن أرشيد، ممثلة سورية.

1986 - يوان غوركوف، لاعب كرة قدم فرنسي.

1987 - هبة نور، ممثلة سورية.

1988 - حسين الموسوي، لاعب كرة قدم كويتي.

1990 - كارولين فوزنياكي، لاعبة كرة مضرب دنماركية.

وفيات هذا اليوم

969 - الملكة أولكا بريكراسا، ملكة أوكرانيا.

1183 - أوتو الأول، دوق بافاريا.

1905 - الإمام محمد عبده، رجل دين مصري.

1920 - الإمبراطورة أوجيني، زوجة الإمبراطور نامليار الثالث.

1937 - جورج جيرشوين، مؤلف موسيقي أمريكي.

1974 - بار لاجرركفيست، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.

2008 - مايكل دبجي، طبيب أمريكي من أصل لبناني.

2009 - آماليا العريس، ممثلة لبنانية.

2012 - سلامة أحمد سلامة، صحفي مصري.

2013 - نضال سيجري، ممثل سوي

2015 - ساتورو إواتا، رجل أعمال ياباني.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

اليوم العالمي للسكان.

العيد السنوي للمجتمع الفلامنكي في بلجيكا.