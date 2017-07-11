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إيهاب جلال: الزمالك «ما يترفضش».. ولا أخشى مرتضى منصور

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إيهاب جلال: الزمالك «ما يترفضش».. ولا أخشى مرتضى منصور إيهاب جلال: الزمالك «ما يترفضش».. ولا أخشى مرتضى منصور

التحرير

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نفى إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المقاصة، تواصل مجلس إدارة نادي معه، لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض، خلفًا للبرتغالي أوجوستو إيناسيو.

وقال «جلال»، خلال لقاءئه بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، إن النادي الأبيض تفاوض معه بالفعل لخلافة محمد حلمي قبل أشهر، ووافق بالفعل على تدريب الزمالك، لكن النادي الفيومي رفض تركه حينها.

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وأشار إلى أن أن قراره الأقرب حتى الآن، هو البقاء مع المقاصة، معلقًا «الزمالك ما يترفضش، لكن هناك مدرب حاليًا يعمل مع الزمالك»، مضيفًا أنه لا يخشى ، لأنه في النهاية فقط يرغب في توضيح المدرب لخطة عمله، وهو أمر ليس صعبًا.

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التحرير

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