محامٍ: إجمالي عدد مشجعي الزمالك المحتجزين وصل إلى 700

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قال محمد حافظ، محامي من الإسكندرية، إن عدد المقبوض عليهم في مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، التي أُقيمت أمس الأحد، على ملعب «برج العرب» تجاوز الـ 700 مشجع، موضحًا أنه تم إطلاق عدد من الجماهير وتحرر محاضر لـ 26 مشجع حتى الآن.

وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الإثنين، ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن مديرية أمن الإسكندرية احتجزت أيضًا حوالي 500 مشجع من جماهير الزمالك، وجاري الآن فحصهم أمنيًا، موضحًا أن البعض سيتم تحرير محاضر ضده والآخر سيتم إطلاق سراحه.

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وأكد حافظ، أن الاتهامات الموجهة لجماهير الزمالك تمثلت في حمل تذاكر «مقلدة»، وحيازة تي شيرتات مكتوب عليها «20 شهيدًا»، وحيازة شماريخ.