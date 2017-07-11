أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محامٍ: إجمالي عدد مشجعي الزمالك المحتجزين وصل إلى 700

Google+ Print
محامٍ: إجمالي عدد مشجعي الزمالك المحتجزين وصل إلى 700 محامٍ: إجمالي عدد مشجعي الزمالك المحتجزين وصل إلى 700

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد حافظ، محامي من الإسكندرية، إن عدد المقبوض عليهم في مباراة وأهلي طرابلس الليبي، التي أُقيمت أمس الأحد، على ملعب «برج العرب» تجاوز الـ 700 مشجع، موضحًا أنه تم إطلاق عدد من الجماهير وتحرر محاضر لـ 26 مشجع حتى الآن.

وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الإثنين، ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن مديرية أمن الإسكندرية احتجزت أيضًا حوالي 500 مشجع من جماهير الزمالك، وجاري الآن فحصهم أمنيًا، موضحًا أن البعض سيتم تحرير محاضر ضده والآخر سيتم إطلاق سراحه.

شاهد أيضا

وأكد حافظ، أن الاتهامات الموجهة لجماهير الزمالك تمثلت في حمل تذاكر «مقلدة»، وحيازة تي شيرتات مكتوب عليها «20 شهيدًا»، وحيازة شماريخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير