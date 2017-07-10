وزير الخارجية يشكر نظيرته الغينية لدعم ترشح مشيرة خطاب لمنصب "مدير اليونسكو"

(مصراوي):

ألتقى سامح شكري وزير الخارجية ماكالي كماراب، وزيرة خارجية غينيا على هامش مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بتوجيه الشكر لوزير خارجية غينيا على جهود الرئيس الغيني ألفا كوندي باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي من أجل دعم السفيرة، مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزيرين ناقشا التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات المختلفة، خاصة في مجال نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، فضلاً عن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الدور الرائد لكل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في هذا الشأن.

كما قام وزير الخارجية بتوجيه الدعوة لنظيرته الغينية لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

من جهتها، أكدت وزيرة خارجية غينيا على دعم بلادها التام وإفريقيا لمرشحة مصر وإفريقيا لليونسكو، مؤكدة على أن الرئيس الغيني لن يدخر جهدًا من أجل دعمها على مستوى الدول وأعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو.