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"تعليم السويس": إنشاء 6 مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول الدراسية

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مصراوي Masrawy

"تعليم السويس": إنشاء 6 مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول الدراسية

10:40 م الإثنين 10 يوليو 2017

وزارة التربية والتعليم

السويس - أ ش أ:
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس عبد الحافظ وحيد، إنه يتم حاليًا بناء 6 مدارس للتعليم الأساسي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في إطار مساعي مديرية التربية والتعليم نحو خفض كثافة الفصول.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس اليوم الإثنين أعمال الإنشاءات الجارية بمدرسة "الشهيد عمرو حامد" للتعليم الأساسي، وهي إحدى المدارس الجديدة التي يتم إنشاؤها على أطراف مدينة الحرية السكنية الجديدة خلف مساكن التوفيق الواقعة في نطاق حي عتاقة.

وأضاف وحيد أن الست مدارس تشمل أيضًا: مدرسة "الشيخ جابر الصباح"، وتضم 11 فصلًا بمنطقة السلام 1، ومدرسة "الشهيد محمد زين العابدين"، وتضم 22 فصلًا أمام تجمع الإسكان الاجتماعي المواجه لمنطقة الكبانول، ومدرسة "سيد أبو الرجال"، وتضم 22 فصلًا، ومدرسة "الشهيد سمير الجمل"، وتضم 22 فصلًا، ومدرسة "هادي بسام للتربية الفكرية"، وجميعها بمنطقة مساكن النهضة بحي عتاقة، ومن المقرر أن تفتح أبوابها أمام الطلاب خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2017 / 2018.

من جانبه، أشار مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالسويس إيهاب فارس إلى أن مدرسة "الشيخ جابر الصباح" تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع، بتكلفة أربعة ملايين جنيه، وتضم أربعة طوابق، بها 22 فصلاً، وسيتم افتتاحها خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2017 / 2018.​

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