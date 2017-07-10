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التحالف الدولي: استعادة الموصل لا تعني انتهاء الحرب ضد المتشددين

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مصراوي Masrawy

التحالف الدولي: استعادة الموصل لا تعني انتهاء الحرب ضد المتشددين

10:45 م الإثنين 10 يوليه 2017

التحالف الدولي: استعادة الموصل لا تعني انتهاء الحرب ضد المتشددين

استعادة الموصل لا تعني انتهاء الحرب ضد المتشددين

واشنطن - (أ ش أ):
اعتبر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أن استعادة مدينة الموصل العراقية تشكل ضربة حاسمة لتنظيم "داعش" الإرهابي غير أنها لا تعني انتهاء الحرب ضد المتشددين.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن الجنرال ستيفن تاونسند، قائد عمليات التحالف الدولي ضد "داعش" قوله: "إن هذا الانتصار وحده لا يقضي على التنظيم وما زال أمامنا قتال صعب، لكن خسارة إحدى عاصمتيه وجوهرة خلافتهم المعلنة، هي ضربة حاسمة".

وحث التحالف الدولي العراقيين على التوحد لهزيمة المتشددين، مشيرًا إلى أن النصر على التنظيم في الموصل لا يمثل نهاية للتهديد العالمي الذي يشكله.

وتابع البيان: "رغم أنه لا تزال هناك مناطق في المدينة القديمة بالموصل يتعين تطهيرها من العبوات الناسفة ومن مقاتلي "داعش" الذين ربما كانوا مختبئين، فإن قوات الأمن العراقية تحكم سيطرتها حاليًا على الموصل".

وشنت القوات العراقية - مدعومة بغارات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة - عملية استعادة الموصل في أكتوبر الماضي، وتمكنت في الأيام الأخيرة من محاصرة من تبقى من مسلحي "داعش" في مساحة تقل عن الكيلو متر المربع.

وأسفرت معركة استعادة الموصل عن مقتل الآلاف ونزوح ما يزيد على 897 ألف شخص.

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