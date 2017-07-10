فيديو| مرتضى يصرخ على الهواء بسبب «الألتراس»: «فين الدولة الضعيفة؟»

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انفعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الهواء، تعليقًا على أحداث الشغب التي شهدها ملعب «برج العرب»، أمس الأحد، في مباراة الفريق الأبيض أمام أهلي طرابلس الليبي، قائلًا «فين الدولة».

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته اليوم الاثنين، لقناة «LTC»، أن الدولة ضعيفة في تعاملها مع الألتراس، وهناك بعض المسؤولين بها يساندون هذه الروابط، ولم تتم معاقبهم على الرغم من تورطهم في أكثر من واقعة.

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وطالب «منصور»، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية بإصدار بيان للكشف عما شهدته المباراة من أحداث شغب، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد التابعين لرابطة «وايت نايتس» والذين لا يقل عددهم عن 5 آلاف فرد، تواجدوا بين الجماهير، وقاموا برفع «إشارة رابعة»، وروعوا المشجعين بأعمال تخريبية متعددة.