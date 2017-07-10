الأمم المتحدة: اللاجئون السوريون مازالوا بحاجة للحماية

نيويورك - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إقامة مناطق لخفض التوتر في سورية، إلى الاستمرار في توفير الحماية للاجئين السوريين.

وأكد أنطونيو جوتيريش وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في نيويورك أن مناطق وقف إطلاق النار التي أقامتها دول على رأسها الولايات المتحدة وروسيا هي "خطوة مهمة في طريق خفض العنف والسماح بالمزيد من المساعدات الإنسانية".

غير أن جوتيريش دعا في الوقت ذاته دول العالم للاستمرار في توفير اللجوء للنازحين السوريين رغم هذا التطور الإيجابي وذلك حتى تسمح الظروف في وطنهم سوريا بالعودة إليه "في أمن وكرامة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سورية، والذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية روسية أردنية، حيز التنفيذ ظهر أمس الأحد.

ويشمل الاتفاق محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت معارك عنيفة في هذه المحافظات.

وكانت اتفاقات مماثلة في مناطق بسورية قد فشلت في وقف القتال لفترات طويلة.