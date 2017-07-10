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فيديو| وزير الطيران: قادرون على المنافسة عالميًا في «الفاترينات»

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فيديو| وزير الطيران: قادرون على المنافسة عالميًا في «الفاترينات» فيديو| وزير الطيران: قادرون على المنافسة عالميًا في «الفاترينات»

التحرير

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قال شريف فتحى وزير الطيران المدني، إن افتتاح فرع جديد للأسواق الحرة، يأتي في إطار تعزيز الإيرادات ضمن المشروعات التي تتم في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن كل "الفاترينات" الموجودة داخل السوق الحرة بالمطار، مصرية الصنع ونحن قادرون على المنافسة عالميًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لفضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، "هذه صناعة متخصص فيها شركات عالمية، وابتدينا نصنع فاترينات العرض داخل شركة للطيران للصناعات المكملة، وقررنا مندفعش عملة صعبة، ومش هنقبل إننا منعملهاش في مصر"، متابعًا: "شايف بعض الحاجات محتاجة تحسين، مع الوقت شوية شوية هنبتدي نصنع أفضل وناخد الخبرة، ويمكن ندخل في تنافس مع الشركات اللي بتورد هذه المعدات".

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