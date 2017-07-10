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وزير النقل: نعمل على تطوير السكة الحديد لتقليل الخطأ البشري

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وزير النقل: نعمل على تطوير السكة الحديد لتقليل الخطأ البشري وزير النقل: نعمل على تطوير السكة الحديد لتقليل الخطأ البشري

التحرير

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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير خطوط السكك الحديدية والمزلقانات؛ لتقليل عنصر الخطأ البشري، من خلال وضع إشارات كهربائية للقطارات، كما حدث في الخط بين القاهرة وبنها.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، مساء الإثنين، أنه «يتم العمل في الوقت الحالي على الخط ما بين الإسكندرية حتى بنها، ويسمى خط عرب الرمل».

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وأشار إلى أن «الرئيس عبد الفتاح حرص على توفير الأمن والسلامة لكل راكبي القطارات، من خلال تطوير المنظومة».

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التحرير

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