"الصيادلة" تتفق مع الشركة المصرية على سحب 16% من الأدوية منتهية الصلاحية

كتب - أحمد جمعة:

التقى الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، والدكتور جورج عطا لله أمين الصندوق المساعد للنقابة، اليوم الإثنين، اللواء طارق عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأدوية، ورشدي الشرقاوي العضو المنتدب للشركة.

وقال الدكتور جورج عطا الله، في تصريحات لمصراوي، إنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية والبدء بسحب 16% من المسحوبات الشخصية على أن يتم بدءً من غداً الثلاثاء طباعة الإعلان على فواتير الشركة.

وعرض وفد نقابة الصيادلة مشكلة الصيدلانية منى فؤاد التي تعرضت للاعتداء بمستشفى دمنهور التعليمي من قبل مدير المستشفى وأفراد الأمن لرفضها تسليم العهدة نظرا لأنها تقع على مسئوليتها.

وخاطبت نقابة الصيادلة وزارتي الصحة والداخلية ومحافظ البحيرة لوقف مدير المستشفى.

وأوضح نقيب الصيادلة أنه تم تحرير محضر بالسرقة ضد مدير المستشفى وأفراد الأمن والاستيلاء على محتويات الصيدلية، ومتحصلات نقدية وفقاً للمحضر المحرر من قبل محامى الشركة المصرية.

وأكدت نقابة الصيادلة أنها ستتابع سير إجراءات التحقيق من خلال محامى النقابة ولن تتنازل أو تتهاون في حقوق الصيادلة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية ضد أي اعتداء للحفاظ على حق الصيادلة.