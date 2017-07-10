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تعرف على تفاصيل وحدات المرحلة الثالثة من إسكان "دار مصر" بالعبور

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مصراوي Masrawy

تعرف على تفاصيل وحدات المرحلة الثالثة من إسكان "دار " بالعبور

08:03 م الإثنين 10 يوليو 2017

ارشيفية

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، أنها بصدد طرح 816 وحدة سكنية (34 عمارة) بالمرحلة الثالثة بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بمدينة العبور، من إجمالي 6 آلاف وحدة سكنية بالمشروع موزعة على ثلاث مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى 2136 وحدة (89 عمارة)، و3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية، و816 وحدة (34 عمارة) بالمرحلة الثالثة، وهي التي ستطرح للحجز قريبًا.

وعن تفاصيل الوحدات والمساحات والموقع، قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تلقى اليوم، تعليمات من وزير الإسكان، بـ4 أوامر إسناد للمرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر"، والتي تقع في مركز المدينة.

وأوضح عمران، أن الاستلام سيكون بعد سنة من تاريخ استلام الموقع، بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 و150 م2، كاملة التشطيب، كما في المراحل الأولى لمشروع "دار مصر".

وعن أعمال التنفيذ بالمرحلتين الأولى والثانية، قال رئيس الجهاز، إنه تم استلام بعض عمارات المرحلة الأولى من الهيئة الهندسية، وسيتم تسليم الوحدات بها يوم 30 سبتمبر 2017. أما المرحلة الثانية والتي تضم 126 عمارة سكنية، فجاري تنفيذها على أن يتم تسليمها في يناير 2018.

يشار إلى أن جهاز مدينة العبور طرح تنفيذ 3120 وحدة(130 عمارة) ضمن محور الإسكان المتميز الجديد "سكن مصر"، سيتم الإعلان عن بدء حجزها خلال أيام، كما يقوم الجهاز بتنفيذ 26448 وحدة (1102 عمارة) بالإسكان الاجتماعي.

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