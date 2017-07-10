التحقيق مع 257 من جماهير الزمالك في أحداث إستاد برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر و محمد البدري:

بدأت نيابة العامرية ثان، مساء اليوم الإثنين، التحقيق مع 257 من جماهير نادي الزمالك، على خلفية أعمال شغب وقعت، أمس الأحد، بإستاد برج العرب، في أعقاب مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي التي انتهت بالتعادل "2 - 2".

وأمر المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بمعاينة إستاد برج العرب، وتحديد حجم التلفيات التي حدثت أثناء وبعد سير المباراة.

في سياق متصل، قرر المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، حجز 26 من جماهير نادي الزمالك، بتهمة حيازة تذاكر مزورة وشماريخ، لحين ورود تحريات المباحث وعرضهم، غدًا الثلاثاء، على النيابة المختصة، رفقة التحريات، وأمر بإخلاء سبيل 9 آخرين من سرايا النيابة.

وودّع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمس الأحد، بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعبّر جماهير الزمالك عن غضبهم بتحطيم مقاعد مدرجات الدرجة الثالثة بملعب برج العرب، وأشعلوا الشماريخ بجانب إلقاء زجاجات المياه داخل الملعب، مرددين هتافات ضد رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

ووقعت مناوشات بين جماهير الزمالك وقوات الأمن عند مدخل مدرجات الدرجة الثالثة يمين، بسبب اعتراض بعض الجماهير على منعهم من دخول المباراة لمشكلات تتعلق بتذاكر الدخول.

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الجماهير الكثيفة، التي حاولت دخول الإستاد، بعد دخول أعداد كبيرة قبل انطلاق المباراة.