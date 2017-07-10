بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد جمعية "دار شروق" للحرف اليدوية بالخارجة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أجرى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، زيارة إلى جمعية "دار شروق" في مدينة الخارجة، تفقد خلالها معارضها لمنتجات الحرف اليدوية والبيئية.

كما تفقد المحافظ ورش تصنيع السجاد والكليم والنجارة وأعمال الأرابيسك، الملحقة بالجمعية، وكذلك قاعة دورات تدريب الحاسب الآلي.

ووجه، خلال الزيارة، بدراسة تصنيع حقائب المدارس من الخامات البيئة المستخدمة في منتجات الجمعية.

كما قرر صرف مكافأة مالية للعاملات بالأرابيسك، نظرًا لجودة المنتجات المصنعة بأيديهن، وأمر بتوفير 500 ألف جنيه من إحدى صناديق المحافظة للقروض الميسرة للمرأة المعيلة والحالات الأولى بالرعاية والشباب.

ووجه أيضًا بالتنسيق مع معهدي اللغات، ونظم المعلومات بالقوات المسلحة في القاهرة، لإيفاد متخصصين يتولون إدارة دورات تدريبية لأبناء المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية "دار شروق"، وكذلك دراسة منح العاملين بالجمعية في صناعة السجاد، نصف أرباح ما يتم بيعه من منتجاتهم.​