أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد جمعية "دار شروق" للحرف اليدوية بالخارجة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد جمعية "دار شروق" للحرف اليدوية بالخارجة

06:58 م الإثنين 10 يوليو 2017

  • عرض 12 صورة

    770aa2f8ea.jpg

  • عرض 12 صورة

    01a523c277.jpg

  • عرض 12 صورة

    205da4e8a3.jpg

  • عرض 12 صورة

    50f0d05bc4.jpg

  • عرض 12 صورة

    aea28fb05d.jpg

  • عرض 12 صورة

    cd5377e533.jpg

  • عرض 12 صورة

    7796d54af5.jpg

  • عرض 12 صورة

    152615a4e9.jpg

  • عرض 12 صورة

    480bf67839.jpg

  • عرض 12 صورة

    5c1bc4aa24.jpg

  • عرض 12 صورة

    d733e2ffdf.jpg

  • عرض 12 صورة

    129db2142e.jpg

إعادة الألبوم

محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة الـ500 معلم

الألبوم التالى

محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة الـ500 معلم

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أجرى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، زيارة إلى جمعية "دار شروق" في مدينة الخارجة، تفقد خلالها معارضها لمنتجات الحرف اليدوية والبيئية.

كما تفقد المحافظ ورش تصنيع السجاد والكليم والنجارة وأعمال الأرابيسك، الملحقة بالجمعية، وكذلك قاعة دورات تدريب الحاسب الآلي.

ووجه، خلال الزيارة، بدراسة تصنيع حقائب المدارس من الخامات البيئة المستخدمة في منتجات الجمعية.

كما قرر صرف مكافأة مالية للعاملات بالأرابيسك، نظرًا لجودة المنتجات المصنعة بأيديهن، وأمر بتوفير 500 ألف جنيه من إحدى صناديق المحافظة للقروض الميسرة للمرأة المعيلة والحالات الأولى بالرعاية والشباب.

ووجه أيضًا بالتنسيق مع معهدي اللغات، ونظم المعلومات بالقوات المسلحة في القاهرة، لإيفاد متخصصين يتولون إدارة دورات تدريبية لأبناء المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية "دار شروق"، وكذلك دراسة منح العاملين بالجمعية في صناعة السجاد، نصف أرباح ما يتم بيعه من منتجاتهم.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الوادي الجديد يوافق على إقامة مجمع إسلامي بـ"موط"

    أخبار

  • قرار بحصر الأراضي غير المستغلة وإعادة تخصيصها بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. محافظ الوادي الجديد يقرر بيع الخبز المدعم بـ"الوزن"

    أخبار

  • محافظ الوادي الجديد يعتمد أعمال لجنة مراجعة أوائل الشهادتين الابتدائية

    أخبار

إعلان

31427670d7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة