الصين: هجوم رفح من أكثر الهجمات الإرهابية «دموية»

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أدانت الصين بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مدينة رفح بسيناء، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية قنج شوانج، اليوم الإثنين، لافتا إلى أن "الصين تعارض جميع أشكال الإرهاب، وتدعم بقوة جهود مصر لمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

وقالت وكالة "شينخوا" للأنباء الصينية، إن هذا الهجوم -الذي أعلنت جماعة داعش مسؤوليتها عنه- كان من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الأمن المصرية منذ سنوات.

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وفي سياق متصل أدان مجلس الأمن الدولى أيضًا الهجوم الإرهابى، معلنا فى بيان له أن "الإرهاب يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن"، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون مع السلطات المعنية؛ لتتبع مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ورعاتها.

ووقع الهجوم الإرهابي الجمعة الماضية مستهدفا نقاط تمركز للقوات المسلحة بمنطقة "البرث" جنوب رفح، وأسفر عن مقتل 40 إرهابياً واستشهاد 26 جندياً وإصابة العشرات.