أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"كهرباء دمياط": قطع التيار عن قرى كفر سعد يومين أسبوعيًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"كهرباء دمياط": قطع التيار عن قرى كفر سعد يومين أسبوعيًا

05:54 م الإثنين 10 يوليو 2017

انقطاع التيار الكهربائي

دمياط – محمد إبراهيم

أعلن المهندس أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الكهرباء بدمياط، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى ومدن المحافظة، لتنفيذ خطط الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري.

وأوضح أبو العطا، في تصريح صحفي، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر يوليو الجاري، بداية من الثامنة صباحًا ولمدة أربع ساعات لمتابعة المحولات وقدرات الشبكات بالتنسيق مع هندسة كهرباء كفر سعد.

ودعا أهالي مركز ومدينة كفر سعد والتي تضم قرى العباسية والسعدية البحرية والسعدية القبلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترات إجراء أعمال الصيانة للمحولات والشبكات حتى عودة التيار الكهربائي.

وقال إن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لفصل الصيف، لافتًا إلى أنه سيتم فصل الخدمة عن عدة قرى خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من الأعمال التى جرى طرحها بعد اعتماد خطة تطوير المحطات بالمحافظة، نظرًا لطبيعتها العمالية والتي لا تسمح بانقطاع التيار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن قرى كفر سعد وفارسكور بدمياط

    أخبار

  • بعد 10 ساعات من الظلام.. عودة الكهرباء إلى 8 قرى في دمياط

    أخبار

  • كهرباء دمياط: الجمعة.. قطع التيار عن مركز كفر سعد

    أخبار

  • بالصور.. "وكيل صحة دمياط" يتفقد مستشفى طوارئ كفر سعد

    أخبار

إعلان

74bd1df418.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة