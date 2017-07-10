"كهرباء دمياط": قطع التيار عن قرى كفر سعد يومين أسبوعيًا

دمياط – محمد إبراهيم

أعلن المهندس أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الكهرباء بدمياط، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من قرى ومدن المحافظة، لتنفيذ خطط الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري.

وأوضح أبو العطا، في تصريح صحفي، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر يوليو الجاري، بداية من الثامنة صباحًا ولمدة أربع ساعات لمتابعة المحولات وقدرات الشبكات بالتنسيق مع هندسة كهرباء كفر سعد.

ودعا أهالي مركز ومدينة كفر سعد والتي تضم قرى العباسية والسعدية البحرية والسعدية القبلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترات إجراء أعمال الصيانة للمحولات والشبكات حتى عودة التيار الكهربائي.

وقال إن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لفصل الصيف، لافتًا إلى أنه سيتم فصل الخدمة عن عدة قرى خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من الأعمال التى جرى طرحها بعد اعتماد خطة تطوير المحطات بالمحافظة، نظرًا لطبيعتها العمالية والتي لا تسمح بانقطاع التيار.