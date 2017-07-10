السقا يعلن وفاة كبير مشجعي الزمالك في المنصورة

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أعلن عبد الظاهر السقا نجم المنتخب الوطنى السابق، عن وفاة صالح السعيد حمزة، كبير مشجعي الزمالك بمدينة المنصورة، إثر أزمة قلبية حادة بعد انتهاء مباراة الزمالك أمام أهلي طرابلس الليبي، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قال السقا إنه تلقي خبر وفاة صالح السعيد حمزة من أقاربه القاطن بقرية ميت عنتر طلخا، ويبلغ حمزة من العمر ٥٧ عاما، حزنًا على الزمالك الذي تعادل مع أهلي طرابلس 2-2 ، قائلا: "إن المشجع تعرض لأزمة قلبية عقب الهدف الثاني لأهلى طرابلس مباشرة".

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وشدد لاعب المنتخب الوطنى السابق على أنه شارك أهل وأقارب المتوفي الجنازة لتوديعه إلى مثواه الأخير.