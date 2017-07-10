التخطيط: 500 مليون دولار قرض من البنك الدولى لتنمية الصعيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد الاجتماع التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد بمقر وزارة التخطيط بقرض 500 مليون دولار الممول من البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس اللجنة التيسيرية للبرنامج، إن هناك خطوات تنفيذية تمت من أجل سرعة تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظتين بهدف رفع مستوى التنمية المحلية والتشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع قواعد وإجراءات تنفيذ البرنامج في المحافظتين، وأشادت اللجنة بما تم إنجازه في البرنامج حتى الآن، وتم الاتفاق على مواصلة النقاش بشأن طبيعة المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار الاهتمام بتنمية الصعيد.

وتولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا البرنامج بما يحقق تكامل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود الدولة لتغطية الفجوات التنموية المختلفة والإسراع بمعدلات التنمية.

شاهد أيضا

وشارك في الاجتماع وزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي ونائب وزير المالية ومحافظي سوهاج وقنا وممثلي البنك الدولي.

ويهدف برنامج تنمية الصعيد إلى دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية في سوهاج وقنا، وذلك من خلال تطوير المناطق الصناعية والخدمات الحكومية.

كما يهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظتين وتحديث منظومة التخطيط المحلي القائمة على المشاركة ودعم منظومة جمع وتحليل البيانات.