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بالصور.. وزير الآثار يتفقد أرض المتحف القومي عقب هدمه في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الآثار يتفقد أرض المتحف القومي عقب هدمه في بورسعيد

04:50 م الإثنين 10 يوليو 2017

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بورسعيد – طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الإثنين، أرض متحف محافظة بورسعيد القومي أمام ممشى ديليسبس السياحي الشهير بالمدينة السلحلية المطل على المجرى الملاحي للقناة.

واطلع "العناني"، خلال جولته التي رافقه فيها المحافظ اللواء عادل الغضبان، أسباب عدم إعادة إنشاء المتحف مرة أخرى بعد قرابة 8 أعوام من هدمه، والعقبات التي تقف أمام عملية بنائه، بجانب دراسة الحلول والمقترحات القائمة.

واستقبل محافظ بورسعيد وزير الآثار لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق، للوقوف على حال العديد من المبانى الآثرية وما تحتاجه خلال الفترة المقبلة من ترميم للحفاظ عليها، ومن بينها: المسجد العباسي بشارع محمد علي، وأرض المتحف القومي سابقًا المقابلة لممشي ديليسبس السياحي المطل علي المجري الملاحي لقناة السويس بحي الشرق، بجانب زيارة كنيسة سانت أوجيني الأثرية.

ويقع متحف بورسعيد القومي أمام ممشى ديليسبس السياحي الشهير بالمدينة الباسلة، وبدأ العمل فيه علي مساحة 13 ألف متر مربع عام 1963 قبل أن يتوقف العمل به لمدة 13 عامًا منذ 1967 حتى 1980 بعد تعرضه لصاروخين في يوليو عام 1967، بسبب ظروف النكسة.

وأعيد بناء المتحف وافتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في ديسمبر عام 1986، ثم أغلق عام 2009 لترميمه وإعادة تطويره إلا أنه الشركة المنفذة وجدت عدم جدوى الترميم، فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض، وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، ولكن البناء تأخر حتى اليوم.

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