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سامح شكري يبحث مكافحة الإرهاب مع وزيرة خارجية إندونيسيا

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مصراوي Masrawy

سامح شكري يبحث مكافحة الإرهاب مع وزيرة خارجية إندونيسيا

04:45 م الإثنين 10 يوليو 2017

سامح شكري يبحث مكافحة الإرهاب مع وزيرة خارجية إندونيسيا

سامح شكري مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا

القاهرة – (مصراوي)

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا على هامش مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال يومي 10 و11 يوليو 2017 في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، فضلا عن سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف بأن الوزيرين ناقشا التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والدور البارز للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية على مستوى العالم الإسلامي في هذا الصدد.

وأردف أبو زيد، بأن اللقاء تناول كذلك القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة القطرية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية حماية دول المنطقة من ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها، والعمل على نشر الأفكار الوسطية للإسلام.

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