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وزير الآثار يوجه بدعم مشروع طابية عرابي في دمياط

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار يوجه بدعم مشروع طابية عرابي في دمياط

04:07 م الإثنين 10 يوليو 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن زيارته إلى محافظة دمياط تعكس اهتمامًا خاصًا بالمحافظات التي تضم الكثير من المناطق الأثرية التي تحتاج إلى التطوير والتعريف بها، وإعادة إحياء المشروعات الثقافية بها.

وأضاف الوزير، خلال الزيارة التي أجراها إلى المحافظة، اليوم الاثنين، أنه وجه المسئولين بالوزارة إلى دعم مشروع التراث بطابية عرابي في مدينة عزبة البرج، فضلاً عن مسجدي عمرو بن العاص والمعيني، وهما من أقدم المساجد في الإقليم.

وتعهد العناني، بإعادة إحياء كوبري دمياط الذي يعد منارة ثقافية وحضارية، ويقع على كورنيش النيل أمام مكتبة العامة، داعيًا أهالي المحافظة إلى الفخر بكل هذه الآثار، لافتًا إلى أنه وجه المسئولين بالوزارة للتواصل مع نواب الإقليم وتقديم كل ما يلزم من مساهمات.

كان "مصراوي"، نشر قبل أسابيع تقريرًا تحت عنوان: "طابية عرابي.. التاريخ لا يزال مصلوبًا على مشنقة الإهمال والكيف"، تناول الكثير من مظاهر الإهمال والفوضى التي لحقت بهذا الأثر التاريخي، الذي تحول بمرور الوقت إلى مجرد "إسطبلات" للخيول وبؤرة لتناول المواد المخدرة وممارسة الرذيلة، في ظل الغياب التام لقوات الشرطة بالمنطقة، وصعد مراسل الموقع حتى وصل إلى سطح الطابية للتعرف على الحال التي وصلت إليها المبنى العريق.

حضر لقاء محافظ دمياط ووزير الآثار، اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، والنواب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والنائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بالمجلس والنائبة إيفيلن متي.

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