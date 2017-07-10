بالصور.. وزير الآثار يتفقد كنيسة "سانت أوجيني" في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الإثنين، كنيسة سانت أوجيني بمحافظة بورسعيد، والتي تعتبر إحدى الكنائس الأثرية بالمدينة، والتي تأسست عام 1863 ميلاديًا.

واطلع "العناني"، خلال جولته التي رافقه فيها المحافظ اللواء عادل الغضبان، على احتياجات الكنيسة خلال المرحلة المقبلة، لاتخاذ اللازم نحو الحفاظ عليها.

واستقبل محافظ بورسعيد وزير الآثار لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق، أعقبه الوقوف على حال العديد من المبانى الآثرية، وما تحتاجه خلال الفترة المقبلة من ترميم للحفاظ عليها، ومن بينها، المسجد العباسي بشارع محمد علي، وأرض المتحف القومي سابقًا المقابلة لممشى ديليسبس السياحي المطل على المجري الملاحي لقناة السويس بحي الشرق، بجانب زيارة كنيسة سانت أوجيني الأثرية.

وتعتبر كنيسة سانت أوجيني، إحدى الكنائس الأثرية التي تأسست 27 مارس عام 1863، وافتتحت 1890، وتعتبر من أكبر الكنائس ببورسعيد، وتضم لوحات آثرية أصلية بتوقيعات الرسامين، مضى عليها أكثر من مائة عام، وتماثيل نادرة تعود للعصر الـ19 بالإضافة لأقدم أورج على مستوى الكنائس بمصر وحوض البحر المتوسط.