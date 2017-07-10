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مميش: «قناة السويس» ستكون ضمن أكبر 7 مناطق اقتصادية عالميًا

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مميش: «قناة السويس» ستكون ضمن أكبر 7 مناطق اقتصادية عالميًا مميش: «قناة السويس» ستكون ضمن أكبر 7 مناطق اقتصادية عالميًا

التحرير

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أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، أنه يعمل من أجل مصلحة الوطن، وأن المنطقة يساندها الرئيس عبد الفتاح ويدعمها دعمًا قويًا.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاملين بالمنطقة، وفي مستهل كلمته طالب الفريق الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء والقوات المسلحة.

وطمئن مميش العاملين على مستقبل المنطقة وأن العمل يجري على قدم وساق، من أجل إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة سلفاً، وأن المنطقة تسير حالياً في مسارين الأول هو تسوية أوضاع بعض المستثمرين وحل مشكلاتهم في المنطقة وهو مانجحنا فيه، حيث تمت التسوية مع 15 مستثمرًا، كما سيتم التسوية مع 5 مستثمرين وتوقيع عقود جديدة معهم خلال الأسبوع المقبل.

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وأضاف أنه يعمل على جذب استثمارات جديدة للمنطقة، وأن هناك طلبات كثيرة للاستثمار وأخرى تزيد يومًا بعد يوم، وفي هذا الإطار تم التواصل والتنسيق والاتفاق مع وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصرعلى رفع تصنيف المنطقة من خلال قانون الاستثمار الجديد لتكون ضمن أكبر 7 مناطق اقتصادية عالميا.

وعن تقسيم المنطقة إلى منطقتين شمالية وجنوبية قال الفريق مميش: إن "هذا التقسيم ساعد على سرعة إنجاز العمل وتقديم خدمات بحرية واستثمارية جديدة، مما يساهم في سهولة إدارة كل منطقة لأن كل منطقة لها ما يميزها، حيث يعمل النواب بجهد كبير في سبيل تحقيق إضافة للمنطقة والموانئ".

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التحرير

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