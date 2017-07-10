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وزيرة الاستثمار لمصراوي: 8.6 مليار دولار استثمارات أجنبية هذا العام

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مصراوي Masrawy

وزيرة الاستثمار لمصراوي: 8.6 مليار دولار استثمارات أجنبية هذا العام

03:26 م الإثنين 10 يوليو 2017

وزيرة الاستثمار لمصراوي: 8.6 مليار دولار استثمارات أجنبية هذا العام

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، إن تشهد انطلاق في تهيئة المناخ الاستثمار علي الرغم من كافة التحديات التي تواجه مناخ الإستثمار حاليا، مشيرة إلى أنه في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي وتحسين مناخ الإستثمار، بلغت نسب الاستثمار الأجنبي 8.6 مليار دولار هذا العام.

وأطلقت اليوم شركة تويوتا إيجيبت الجيل الثاني من التويوتا الفورشنر المجمعة في مصر داخل الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV"والتابعة للهيئة العربية للتصنيع, حيث إنتهت تويوتا إيجيبت بالتعاون مع الهيئة من اختبار الجيل الثاني الجديد كليا من الفورشنر تمهيدا لطرحها رسميا.

وأضافت نصر في تصريحات لمصراوي، على هامش احتفالية بدء إنتاج السيارة تويوتا بالهيئة العربية للتصنيع، أنه لابد من إتاحة الفرصة للمزيد من أوجه الشراكة بين والقطاع الخاص والشركات العالمية في تلك الفترة الإنتقالية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى تقديرها الكامل لدور الهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة المصرية، معتبرة أن إنتاج الجيل الجديد من التويوتا الفورشنر في مصر وبداخل الهيئة العربية للتصنيع يُعد رسالة قوية وطمأنة تؤكد ثقة كبار الُمستثمرين في الإقتصاد المصري وقدرته على النمو والتعافي في أسرع وقت.​

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