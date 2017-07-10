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نقل مباراة سموحة ومصر للمقاصة إلى ستاد القاهرة

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نقل مباراة سموحة ومصر للمقاصة إلى ستاد القاهرة نقل مباراة سموحة ومصر للمقاصة إلى ستاد القاهرة

التحرير

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إجراء تعديل على مكان إقامة مباراة للمقاصة مع سموحة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام في استاد القاهرة بدلا من استاد السلام في موعدها المحدد سابقا في الثامنة من مساء يوم 18 يوليو الجاري.

وصرح عامر حسين رئيس اللجنة بأن التعديل جاء لاتاحة الفرصة أمام استاد السلام للتجهيز لحفل افتتاح ومباريات البطولة العربية للأندية التي ستنطلق منه يوم 22 من الشهر الحالي.

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الجدير بالذكر أن نادي سموحة صعد إلى دور الثمانية بعد أن تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف عن طريق أحمد حسن مكي، فيما تأهل مصر للمقاصة بعد تغلبه على بتروجيت بثلاثية نظيفة عن طريق رجب نبيل وجون انطوي (هدفين).

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التحرير

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